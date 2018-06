Forte boato sul lungolago di Sarnico

Esplode una barca: soccorsi in azione Forte esplosione a Sarnico intorno alle 22: soccorsi in azione in via Predore. Il boato avvertito su tutto il lungolago.

Esplosione sul lungolago di Sarnico in via Predore nella tarda serata di martedì 19 giugno: intorno alle 22 è stata avvertita una forte esplosione: sul posto stanno confluendo i soccorsi del 118 e le forze dell’ordine. L’esplosione nei pressi di un ristorante: potrebbero essere coinvolte anche delle persone. Il sindaco Giorgio Bertazzoli fa sapere che l’esplosione riguarderebbe una barca che stava facendo rifornimento: sarebbero in buone condizioni le persone coinvolte. Tutti i dettagli su L’Eco di Bergamo del 20 giugno 2018.

