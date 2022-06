Foresto Sparso, il torneo di calcio in ricordo di Matteo Freti con i fratelli Baresi e Donadoni

Sabato 11 giugno sarà spettacolo a Foresto Sparso per l’ottavo Memorial Matteo Freti, con in campo giocatori del calibro di Franco Baresi, Giuseppe Baresi e Roberto Donadoni. Si gioca in campo a partire dalle 20.30: il torneo, promosso da Emanuele Belotti, presidente della società sportiva Asd Foresto Sparso, vuole ricordare il capitano Matteo Freti, morto in un incidente stradale e manifestare la sempre viva vicinanza alla sua famiglia, con la partecipazione di tanti tifosi. Baresi è ormai un amico di Foresto, dove torna ogni anno. La novità di quest’anno è la presenza anche di Roberto Donadoni (all’ultima edizione fu ospite Arrigo Sacchi ndr), una carriera di calciatore iniziata nell’Atalanta e esplosa al Milan, poi varie esperienze come allenatore e Ct della Nazionale.