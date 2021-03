Frana, testata la sirena: è debole

Prove con le campane a martello

Domenica 7 marzo a Tavernola è stata effettuata una prova tecnica della sirena che in caso di necessità dovrebbe dare l’allarme ai cittadini. Il suono non risultato abbastanza forte, si prova con le campane a martello.

Nella mattinata di domenica 7 marzo, come annunciato, a Tavernola è suonata la sirena installata sul campanile: è l’impianto un tempo usato dal cementificio per segnalare inizio e fine dei turni di lavoro che la Italsacci ha messo a disposizione dell’amministrazione comunale. Si è trattato di una prova tecnica per verificare la funzionalità della sirena, il cui suono dovrebbe avvisare gli abitanti della zona in caso allarme per la frana. Il suono non è risultato abbastanza forte per essere sentito dagli abitanti dei paesi circostanti, così si è deciso di provare con le campane a martello. Il test dovrebbe essere eseguito martedì.

