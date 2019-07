Il cantiere in via Cortivo a Sarnico

Fuga di gas da un cantiere a Sarnico

Evacuate diverse abitazioni per sicurezza Rottura accidentale di una tubatura durante i lavori di riqualificazione dell’ex scuola Arti e mestieri del Comune.

Attimi di apprensione nella mattinata di martedì 9 luglio a Sarnico in via Cortivo, a pochi metri di distanza dalla caserma dei carabinieri. A causa di una fuga di gas da ricondurre a una rottura accidentale di una tubatura durante i lavori di riqualificazione dell’ex scuola Arti e mestieri del Comune, alcune famiglie sono state fatte allontanare per ragioni di sicurezza dalle loro abitazioni. Il fatto è capitato attorno alle 10.

Allontanati per ragioni di sicurezza anche una decina di operatori al lavoro presso l’ Istituto Superiore Serafino Riva. Chiusa per un’ora via Cortivo. Sul posto i vigili del fuoco di Bergamo e Palazzolo, gli agenti di polizia locale e i tecnici di 2i Rete Gas. Sulla zona ha dominato un forte odore di gas, con tante famiglie della zona residenziale che hanno optato per lasciare prudenzialmente le proprie abitazioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA