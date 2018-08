I saldi dei saldi sul lago

A Sarnico c’è lo Sbarazzo Passato il Ferragosto, a Sarnico è tempo di «saldi dei saldi». Domani e domenica ci si prepara a vivere un evento ormai entrato a pieno titolo nel calendario di «Estate a Sarnico».

«Lo Sbarazzo» è infatti diventato un appuntamento immancabile nell’agenda estiva sia dei sarnicesi sia dei tanti turisti che affollano la cittadina. Un’occasione importante per fare buoni affari e dare vita al centro storico e alle piazze. Lo shopping continuerà ininterrottamente dalle 10 alle 23 di sabato e di domenica. In caso di maltempo i negozi esporranno la merce nei propri locali.

Appuntamento simile anche a Lovere, dove l’Asarco, l’associazione che riunisce commercianti e artigiani, organizza domenica lo «Sbaracco in piazza», cioè i saldi dei saldi di fine estate per offrire ai clienti la possibilità di fare qualche acquisto dell’ultima ora sul lungolago e in piazza Tredici Martiri.

© RIPRODUZIONE RISERVATA