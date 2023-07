In bici si perdono nel bosco, due ciclisti soccorsi a Costa Volpino

I due uomini, che sono sempre rimasti in buone condizioni di salute, si trovavano in sella alle loro mountain bike sul sentiero 559, in una zona non particolarmente impervia, quando, visto l’approssimarsi del buio e il sopraggiungere di una certa stanchezza, non se la sono sentita di continuare da soli, e hanno preferito rivolgersi all’aiuto dei vigili del fuoco.

Il personale, nell’organizzare l’intervento, ha preferito intervenire arrivando da due punti, e proprio i vigili di Darfo hanno ritrovato per primi i due, mettendoli al sicuro. Con i vigili del fuoco anche il soccorso alpino.