In contromano con il monopattino

A Sarnico trauma cranico per un 21enne Monopattino contromano sul lago a Sarnico ed è nuovamente allarme per la sicurezza stradale.

Caduta con trauma cranico per un conducente di un monopattino finito contro una bicicletta in uno scontro frontale: è stato trasferito all’ospedale di Seriate. L’incidente intorno alle 12.30 di mercoledì 16 settembre. Illeso il ragazzo sulla due ruote, un 16 enne italiano di origini senegalesi residente a Credaro, che transitata in via Vittorio Veneto in direzione del Municipio e nella giusta corsia. Ma proprio nei pressi del Comune, a poca distanza dalla rotatoria centrale di via Roma, si è trovato dinnanzi il monopattino condotto da un pachistano di 21 anni residente a Foresto Sparso.

Nell’impatto fra i due mezzi, ad avere la peggio è stato proprio il 21 enne sul monopattino, caduto a terra rovinosamente. Sul posto il 118 ha inviato una ambulanza dall’ospedale di Sarnico, con trasporto all’ospedale di Seriate a seguito di un trauma cranico. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti di polizia locale di Sarnico per i rilievi del caso e per stabilire le responsabilità dell’accaduto.

