In gita in barca con gli amici

Castro, si cerca un giovane in vacanza I vigili del fuoco sono in azione sul lago alla ricerca di una persona. Dalle prime ricostruzioni si tratta di un ragazzo straniero, in vacanza sul lago di Iseo, con amici a Pisogne.

Il gruppo sarebbe partito in barca per una gita: nella giornata di martedì 30 luglio ha fatto il bagno tra Castro e Riva di Solto, ma il ragazzo non sarebbe più riemerso. In azione i vigili del fuoco con i sommozzatori.

