Inghiottiti dalle acque del lago d’Iseo

Morti i due fratelli di 16 e 17 anni L’incidente ieri, venerdì 16 agosto, a Tavernola. I due ragazzi non ce l’hanno fatta. Vivevano con i genitori e un terzo fratello, che è stato salvato, ad Azzano San Paolo. Nessuno dei tre sapeva nuotare.

Non ce l’hanno fatta i due fratelli che ieri, venerdì 16 agosto, sono finiti sott’acqua nel lago d’Iseo, a Tavernola, durante un bagno. I due, di origini pachistane, avevano 16 e 17 anni ( e non 17 e 18, come era stato erroneamente riferito ieri) e abitavano con la famiglia ad Azzano San Paolo. Erano sul lago per trascorrere qualche ora di relax in famiglia, genitori e tre figli. Il terzo, di 19 anni, è stato invece tratto in salvo. Nessuno dei tre sapeva nuotare, ha riferito il maggiorenne ai carabinieri.

LA CRONACA DELL’INCIDENTE

L’incidente nel tardo pomeriggio di venerdì 16 agosto sulla nota spiaggia «Rino», sul lago d’Iseo: intorno alle 18 due fratelli di origine pachistane di 16 e 17 anni, sono finiti sott’acqua a Tavernola e un terzo di 19 anni è stato salvato da un bagnante. Le condizioni dei due fratelli più giovani sono critiche nonostante l’intervento dei vigili del fuoco di Bergamo.

Tutto è successo in pochi minuti. I tre ragazzi erano con i genitori al lago: la famiglia risiede ad Azzano San Paolo e aveva deciso di fermarsi qualche ora a Tavernola. Il diciassettenne è entrato in acqua ma ha chiesto aiuto, non riusciva a tornare a riva: si è buttato per soccorrerlo il fratello di 16 anni, anche lui in difficoltà tanto che anche il terzo fratello, il diciannovenne, si è tuffato in acqua. Le persone a riva hanno subito capito la situazione di pericolo e un bagnante è riuscito con un salvagente a portare in salvo il fratello maggiore, mentre i due minorenni sono spariti nelle acque profonde del lago. A soccorrerli i Vigili del fuoco di Bergamo, a Lovere per un’esercitazione: sono stati i primi ad arrivare a Tavernola e a recuperare i due ragazzi che erano finiti a 15 metri dalla riva, a circa tre metri di profondità.

In gravi condizioni, per i soccorsi dei due fratelli sono decollati due elicotteri del 118, da Brescia e da Bergamo. Il diciassettenne è stato trasferito in ospedale, al «Papa Giovanni» di Bergamo, mentre il sedicenne è stato ricoverato d’urgenza ai «Civili» di Brescia, sempre trasferito con l’elicottero. Purtroppo i due minorenni non ce l’hanno fatta.

