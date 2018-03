La gita a Malta finisce... in ospedale

Intossicati 10 liceali di Lovere Si sono sentiti male dopo la cena di sabato, sei hanno trascorso la notte in ospedale. Domenica 25 marzo sono tornati tutti in Italia.

La gita scolastica si è trasformata, proprio all’ultimo giorno, in una spiacevole disavventura per i ragazzi e i loro professori di due classi del polo liceale di Lovere: a Malta, alcuni studenti hanno passato la notte fra sabato e domenica in ospedale per un’intossicazione alimentare. Ora sono tutti rientrati a casa: stanno bene, ma nelle prossime ore si sottoporranno ad analisi per capire che cosa li abbia costretti a passare nel peggiore dei modi la giornata conclusiva della loro gita.

Protagonisti, gli studenti delle classi terza e quarta del liceo scientifico «Decio Celeri»: una settimana fa, erano partiti per Malta insieme a tre docenti per un progetto di alternanza scuola lavoro. Nell’isola l’istituto ha infatti avviato alcune collaborazioni con diverse realtà attive in ambito turistico e agli studenti il «Celeri» offre l’opportunità di una full immersion in lingua inglese e l’avvicinamento al mondo del lavoro.

Sabato sera, per l’ultima cena da passare in compagnia, ragazzi e professori avevano deciso di andare a cena in un ristorante convenzionato con il loro albergo, nei pressi della capitale. Hanno mangiato tutti pollo e pasta, ma nei loro piatti c’era probabilmente qualche ingrediente avariato perché poche ore dopo, nel cuore della notte, alcuni di loro hanno iniziato a stare male.

