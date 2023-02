Lago d’Endine: prove tecniche di ghiaccio, ma di pomeriggio se ne va

Negli ultimi giorni un sottile strato di ghiaccio ha iniziato a ricoprire la zona più ombreggiata e fredda del lago d’Endine, quella compresa tra Spinone e Monasterolo. Questo leggerissimo velo si nota soprattutto al mattino, mentre al pomeriggio si scioglie tutto: di giorno la temperatura sale di parecchi gradi sopra lo zero, e secondo le previsioni continuerà a farlo. Al ghiaccio servono una o due settimane di temperature fortemente in negativo, almeno di notte, per poter stazionare in maniera più continuativa sul lago, ma finora tali condizioni non si sono verificate e non è sicuro che ciò accada a febbraio.