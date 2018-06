Lovere, il tribunale respinge il ricorso

Bimbo non vaccinato dovrà lasciare l’asilo La famiglia: informazioni dell’Ats non esaustive chiedevamo un altro colloquio. Il tribunale: chiara la volontà di non vaccinare. Il sindaco: «Applicata la legge».

Una battaglia legale serrata fatta di sospensioni e ricorsi. E ora c’è la sentenza: il Tar di Brescia dà ragione al Comune di Lovere. Il bimbo iscritto al nido comunale loverese che non ha effettuato le vaccinazioni obbligatorie previste per legge sarà espulso, come prevede l’ordinanza emessa dal municipio guidato da Giovanni Guizzetti lo scorso 12 marzo. Un’ordinanza contro cui la famiglia si era immediatamente scagliata, facendo ricorso al tribunale amministrativo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA