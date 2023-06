Lovere, con la Notte romantica via alle luci pop di Marco Lodola

Si accende sabato 24 giugno la tredicesima edizione del progetto «Lovere il Borgo della luce» che, nell’anno di «Bergamo Brescia Capitale Italiana della Cultura 2023», rende omaggio alla musica italiana attraverso l’arte. Sui palazzi del lungolago e del centro storico saranno proiettate le immagini con cui Marco Lodola interpreta alcuni dei nomi più noti e significativi del panorama musicale italiano accompagnate da frasi tratte dalle canzoni che hanno reso famosi artisti come Domenico Modugno con il suo iconico «Volare» e Mina , alla quale sarà accompagnata la frase della sua famosa canzone «Sei grande, grande, grande».

Arte e musica, binomio vincente

La Notte romantica

Sostenuto dal bando «OgniGiorno inLombardia», il progetto sarà al centro della «Notte romantica» in programma sabato 24 giugno a Lovere: le proiezioni saranno accese attorno alle 22, il lungolago sarà pedonalizzato fino a mezzanotte. Numerosissimi gli appuntamenti che prenderanno il via a metà pomeriggio (per l’elenco completo, è possibile consultare il sito www.lovereeventi.it).