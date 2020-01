Meningite , 3.511 dosi erogate

Ecco dove vaccinarsi in questi giorni Un totale di 3.511 vaccini somministrati nella Bergamasca, ecco tutti gli ambulatori aperti, con orari e indirizzi, dove vaccinarsi.

Sono 3.511 i vaccini erogati dal 2 gennaio al 6 gennaio a Sarnico e dal 27 dicembre al 6 gennaio a Villongo oltre a quelli dal 27 dicembre al 4 gennaio somministrati dai medici di base. Sono invece 3.304 i vaccini erogati nel Bresciano.

Ecco dove sarà possibile vaccinarsi

Al centro anziani di Tagliuno sarà possibile vaccinarsi al tra le 9 e le 12; a Cividino fra le 13.30 e le 16.30. Nell’area del Basso Sebino mercoledì aprono tre ambulatori: a Predore, all’interno dell’istituto Angelo Custode (9-12) dove potranno recarsi i residenti di Predore, Parzanica, Tavernola e Vigolo. A Credaro la sede vaccinale sarà all’interno al centro civico di via Diaz (9-12 e 13.30-16.30 per i residenti di Credaro e Foresto Sparso).

A Gandosso la sede vaccinale nell’ambulatorio comunale aprirà mercoledì 8 e venerdì 10 dalle 13.30 alle 16.30 mentre giovedì 9 gennaio dalle 9 alle 12. I residenti di Adrara San Martino e Adrara San Rocco dovranno far riferimento alla sede vaccinale di Villongo. Gli abitanti di Viadanica dovranno continuare a recarsi a Sarnico.

Nello specifico e fino al 17 gennaio se non diversamente specificato

Villongo

Via Roma, dalle 9 alle 12 e dalle 13.30 alle 16.30; due ambulatori (Afferenze preferenziali: Adrara San Martino e Adrara San Rocco)

Predore

RSD istituto Angelo Custode, via Sarnico 52; dalle 9 alle 12; 1 ambulatorio (Afferenze preferenziali: Tavernola, Vigolo e Parzanica)

Credaro

Centro Civico Lotto, via Diaz 1; dalle 9 alle 12 e dalle 13.30 alle 16.30; 2 ambulatori, (Afferenze preferenziali: Foresto Sparso)

Gandosso

Ambulatorio Comunale via Avis, 8 e 10 gennaio pomeriggio dalle 13.30 alle 16.30; il 9 gennaio mattino dalle 9 alle 12, 1 ambulatorio

Sarnico

Via Faccanoni, presso Habilita, 8,9, 10 gennaio dalle 9 alle 16, 1 ambulatorio, (Afferenze preferenziali: Viadanica)

Castelli Calepio

Centro anziani di Tagliuno dall’8 gennaio dalle 9 alle 12, 1 ambulatorio;

Centro anziani di Cividino dall’8 gennaio dalle 13.30 alle 16.30, 1 ambulatorio

Grumello del Monte

Continuità assistenziale (ex Guardia medica), via San Sisto 30; 8, 9 e 10 gennaio dalle 9 alle 12.30, 1 ambulatorio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA