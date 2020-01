Meningococco, per le ditte vaccini gratis

Domande entro lunedì 27 gennaio L’Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo comunica che la fornitura gratuita di vaccini alle imprese terminerà il 31 gennaio.

«Sarà garantita la fornitura delle dosi alle aziende che invieranno la richiesta ad Ats Bergamo entro lunedì 27 gennaio» fanno sapere da Ats. Ulteriori informazioni e la modulistica per le imprese sono disponibili in questo link.

Intanto l’ambulatorio allestito nel municipio di Villongo ha chiuso il 22 gennaio. Chi volesse ricevere il vaccino contro il meningococco C nei prossimi giorni potrà comunque richiederlo al proprio medico di base oppure potrà rivolgersi alle due strutture della Asst Bergamo Est. Ovvero, il presidio di Grumello del Monte presso l’ex guardia medica (in via San Siro, attivo venerdì dalle 9 alle 12.30) e il presidio di Sarnico presso Habilita (via Faccanoni, aperto venerdì dalle 9 alle 12.30). Le vaccinazioni proseguiranno, inoltre, nelle scuole.

