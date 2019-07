Paura a Tavernola, masso cade dal bosco

Piomba su auto in sosta e la distrugge Il fatto è accaduto lunedì 29 luglio verso le 17 a Tavernola, fortunatamente non c’era nessuno a bordo.

Quando i residenti della località Scaletta sono andati a vedere cosa aveva causato quel fracasso quasi non credevano ai loro occhi. Un grande blocco di pietra si era infilato nell’abitacolo di una Mercedes. È accaduto lunedì 29 luglio verso le 17 a Tavernola, in una zona lungo la strada provinciale 469.

Una strada non nuova a episodi del genere, anche se in quell’area di Tavernola sono meno frequenti. Lunedì però i brividi si sono moltiplicati con gli interessi. Infatti i frammenti di roccia sparsi e i segni della caduta lasciati sul suolo hanno consentito di ricostruire il percorso del macigno dalla parete coperta dal bosco. La corsa del pesante masso liberato dal terreno è sfilata tra due condomini prima di arrestarsi in un piccolo parcheggio dove sostava un’auto, fortunatamente senza nessuno al volante o nei paraggi. L’impatto è stato tremendo: il macigno si è fatto strada sul cofano della vettura, sfondando il parabrezza per poi cadere nell’abitacolo.

Alcuni residenti hanno ricordato che un episodio simile era accaduto un paio di anni fa. Il problema è legato al fondo dell’area boschiva, dove ghiaioni e balzelli sono messi a dura prova dal maltempo. La caduta del masso ha fatto subito scattare l’allarme in paese. Il consigliere comunale Romeo Lazzaroni, volontario di Protezione civile ha fatto sapere che ieri è stato effettuato un primo sopralluogo per determinare la gravità della situazione: è possibile che sia necessario un intervento con posa di reti paramassi. Saranno i tecnici specializzati a verificare le condizioni del terreno. La provinciale 469 resta nei piani di Via Tasso infatti sono stati stanziati 300 mila euro: il consigliere delegato Mauro Bonomelli informa che i lavori partiranno tra settembre e ottobre.

