Piano vaccinazione, l’elenco delle scuole

Ecco gli ambulatori aperti fino il 17 Un totale di 3.830 vaccini somministrati nella Bergamasca fino al 7 gennaio, quelli dell’8 saranno resi noti nella giornata del 9. Ecco tutti gli ambulatori aperti, con orari e indirizzi, dove vaccinarsi. Qui anche l’elenco delle scuole che saranno coinvolte dal piano vaccinazioni.

Sono 3830 i vaccini somministrati dalla Regione Lombardia a Sarnico (tra il 2 e il 6 gennaio), Villongo (dal 2 al 7 gennaio) oltre a quelli dal 27 dicembre al 4 gennaio somministrati dai medici di base. Sono invece 4.404 i vaccini erogati nel Bresciano. I dati della Bergamasca, a cui mandano i numeri dell’8 gennaio e quelli aggiornati dei vaccini somministrati dai medici di base, saranno resi noti nella giornata del 9 gennaio.

Ecco ci si può vaccinare

Al centro anziani di Tagliuno sarà possibile vaccinarsi al tra le 9 e le 12; a Cividino fra le 13.30 e le 16.30. Nell’area del Basso Sebino mercoledì aprono tre ambulatori: a Predore, all’interno dell’istituto Angelo Custode (9-12) dove potranno recarsi i residenti di Predore, Parzanica, Tavernola e Vigolo. A Credaro la sede vaccinale sarà all’interno al centro civico di via Diaz (9-12 e 13.30-16.30 per i residenti di Credaro e Foresto Sparso).

A Gandosso la sede vaccinale nell’ambulatorio comunale aprirà mercoledì 8 e venerdì 10 dalle 13.30 alle 16.30 mentre giovedì 9 gennaio dalle 9 alle 12. I residenti di Adrara San Martino e Adrara San Rocco dovranno far riferimento alla sede vaccinale di Villongo. Gli abitanti di Viadanica dovranno continuare a recarsi a Sarnico.

Nello specifico e fino al 17 gennaio se non diversamente specificato

Villongo

Via Roma, dalle 9 alle 12 e dalle 13.30 alle 16.30; due ambulatori (Afferenze preferenziali: Adrara San Martino e Adrara San Rocco)

Predore

RSD istituto Angelo Custode, via Sarnico 52; dalle 9 alle 12; 1 ambulatorio (Afferenze preferenziali: Tavernola, Vigolo e Parzanica)

Credaro

Centro Civico Lotto, via Diaz 1; dalle 9 alle 12 e dalle 13.30 alle 16.30; 2 ambulatori, (Afferenze preferenziali: Foresto Sparso)

Gandosso

Ambulatorio Comunale via Avis, 10 gennaio pomeriggio dalle 13.30 alle 16.30; il 9 gennaio mattino dalle 9 alle 12, 1 ambulatorio

Sarnico

Via Faccanoni, presso Habilita, 9, 10 gennaio dalle 9 alle 16, 1 ambulatorio, (Afferenze preferenziali: Viadanica)

Castelli Calepio

Centro anziani di Tagliuno dall’8 gennaio dalle 9 alle 12, 1 ambulatorio;

Centro anziani di Cividino dall’8 gennaio dalle 13.30 alle 16.30, 1 ambulatorio

Grumello del Monte

Continuità assistenziale (ex Guardia medica), via San Siro 30; 9 e 10 gennaio dalle 9 alle 12.30, 1 ambulatorio (Afferenze preferenziali: Bolgare, Palosco).

Per quanto riguarda le scuole, ecco l’elenco di tutti gli istituti per ora inseriti nel piano vaccinale previsto dalle Regione Lombardia con Ats Bergamo. Verranno vaccinati gli alunni di tutte le classi e il personale docente e non docente. Le vaccinazioni inizieranno venerdì 10 gennaio a partire dall’Istituto superiore Riva di Sarnico. L’ordine degli istituti in cui saranno somministrati i vaccini sarà comunicato successivamente dalla Regione e da Ats.

Ecco l’elenco

Riva - Sarnico - il 10 gennaio - 726 studenti e 155 docenti con altro personale

Trescore Balneario - Federici - 1.413 studenti e 176 docenti con altro personale

Trescore Balneario - Lotto - 1.192 studenti e 196 docenti con altro personale

Trescore Balneario - Azienda Bergamasca Fondazione - 400 studenti e 43 docenti con altro personale

Seriate - Sacra Famiglia - 216 studenti e 49 docenti con altro personale

Grumello del Monte - Ikaros - 666 studenti e 90 docenti con altro personale

Lovere - Piana - 779 studenti e 121 docenti con altro personale

Lovere - Celeri - 556 studenti e 79 docenti con altro personale

Lovere - Convitto - 271 studenti e 35 docenti con altro personale.

