La galleria sulla ex statale 469 a Riva di Solto in cui è avvenuto l’incidente.

Porsche Carrera esce di strada

Tre giovani feriti a Riva di Solto L’incidente nella notte di venerdì 5 luglio nella galleria di Riva di Solto della ex Statale 469 Sebina occidentale.

Due incidenti stradali si sono verificati nella notte di venerdì 5 luglio e all’alba di sabato 6 luglio a Riva di Solto e Ponte Nossa, tutti con giovani coinvolti.

Il primo è accaduto nei pressi della galleria di Riva di Solto della ex Statale 469 Sebina occidentale. Una Porsche Carrera è uscita di strada andando a sbattere. Feriti tre giovani di 26, 27 e 28 anni. Nessuno di loro in gravi condizioni. Sul posto sono intervenute due ambulanze e i feriti sono stati trasportati in codice verde all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo.

L’altro incidente intorno alle 5,45 in via Frua, a Ponte Nossa, nel centro del paese. Qui un auto si sarebbe ribaltata. Coinvolti due giovani di 19 e 26 anni. Per loro solo ferite lievi. Sul posto un’ambulanza del Corpo volontari Presolana: l’intervento si è concluso in codice verde all’ospedale di Piario.

