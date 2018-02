Predore, due barche incendiate

Sversamento di gasolio in acqua Due barche hanno preso fuoco nella notte tra il 12 e 13 febbraio a Predore, nel porto Ponecla. Il focolaio si è propagato attorno alle 4.

Completamente bruciati i due cabinati. Sulle cause stanno indagando in queste ore i carabinieri di Tavernola. Sul posto i vigili del fuoco di Bergamo e Lovere che hanno operato oltre che spegnere le fiamme, anche per limitare le conseguenze dello sversamento di gasolio in acqua attraverso l’utilizzo di un furgone Nbcr, mezzo specializzato usato proprio per questo tipo di intervento. Al lavoro anche i tecnici dell’Autorità laghi. Fortunatamente le fiamme non hanno coinvolto le altre barche ormeggiata nel porto.

