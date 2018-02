Rapina un bar, poi colpo al bancomat

Costa Volpino, nei guai un 19enne Ha rapinato un bar e poi ha tentato di fare un secondo colpo ai danni di un bancomat, a Costa Volpino. Un 19enne del posto è stato denunciato.

I carabinieri della Stazione di Artogne, a conclusione di un’indagine, hanno denunciato in stato di libertà per rapina aggravata e tentato furto un 19enne italiano, censurato, residente a Costa Volpino. I militari hanno scoperto che il giovane è il responsabile di una rapina consumata nella tarda serata del 25 gennaio scorso in un bar del posto: il ragazzo, con il volto coperto e armato di coltello, ha costretto la barista a farsi consegnare il denaro contenuto nel registratore di cassa. Non soddisfatto, il giorno successivo ha tentato di scassinare il bancomat della filiale della banca Ubi di Pian Camuno, nel Bresciano. Un colpo che però non gli era riuscito.

© RIPRODUZIONE RISERVATA