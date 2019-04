Riva di Solto, masso in strada

Chiusa al traffico la Provinciale Il macigno è finto sull’asfalto in località Zù.

Un masso si è staccato nella mattinata di oggi, giovedì 4 aprile, a Riva di Solto, in località Zù, lungo la strada provinciale (ex strada statale) Sebina Occidentale, la 469. Nel momento in cui il macigno è finito sull’asfalto, fortunatamente non passavano auto. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco.

