Riva di Solto, riaperta la strada

Avanti coi lavori fino l’8 giugno I battelli spazzini dell’Autorità di bacino hanno lavorato senza sosta: sono state raccolte cataste di legna, ramaglie e rifiuti in prossimità del lido San Rocco a Predore, come un po’ in tutto il basso lago.

È terminato lo sgombero dei detriti lungo la Rivierasca, che ha già riaperto: dalle 18 di giovedì 31 maggio la strada è accessibile per gli automobilisti. I battelli spazzini dell’Autorità di bacino hanno lavorato senza sosta: sono state raccolte cataste di legna, ramaglie e rifiuti in prossimità del lido San Rocco a Predore, come un po’ in tutto il basso lago. «In due giorni – spiegano gli operatori – abbiamo riempito una quindicina di container da 10 tonnellate, siamo a metà del lavoro».

La strada era stata chiusa domenica dopo alcuni smottamenti causati dal maltempo. In tutto sono stati sei gli smottamenti tra Riva di Solto e Tavernola: gli operatori hanno lavorato senza sosta e continueranno per alcuni giorni in maniera minore, fino ad ultimarli venerdì della prossima settimana, 8 giugno.

© RIPRODUZIONE RISERVATA