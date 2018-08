Rogno, grave scontro tra due auto

Arriva l’elisoccorso, ferito un 58enne Lo scontro si è verificato in via Rondinera e in volo si è alzato l’elisoccorso.

Un Defender ribaltato, una persona ferita, lunghe code in attesa che la strada venisse liberata. È il bilancio dell’incidente avvenuto a Rogno, in via Rondinera poco prima delle 11 di venerdì 24 agosto. In base alle prime ricostruzioni effettuate dai carabinieri di Costa Volpino e dalla polizia locale del comune di Rogno, poco prima delle 11 una Kia, guidata da un 34enne del posto, stava viaggiando verso Lovere lungo Via Rondinera e stava svoltando verso sinistra, per immettersi su Via Adamello. Dietro all’auto stava arrivando un Land Rover Defender che, forse in fase di sorpasso, ha colpito l’utilitaria con la fiancata destra e il conducente non è più riuscito a controllarlo. Il fuoristrada si è così ribaltato più volte sull’asfalto. Fortunatamente nell’altra corsia di marcia in quel momento non arrivava nessuno.

L’autista alla guida del Defender è stato soccorso dai volontari della Croce Blu di Lovere e poi affidato alle cure dei sanitari arrivati a Rogno con l’eliambulanza decollata da Bergamo. È stato ricoverato in codice giallo all’ospedale Papa Giovanni XXIII: non dovrebbe quindi essere in pericolo di vita.

Via Rondinera è stata resa a senso unico alternato dalle forze dlel’ordine per permettere ai soccorritori di intervenire: gli automobilisti hanno dovuto sopportare qualche disagio, ma nel giro di un’ora la strada è stata liberata grazie all’intervento di un carroattrezzi.

