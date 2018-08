Rubano in un bar tabaccheria di Sarnico

Arrestato 23enne pregiudicato In due sono entrati in un bar tabaccheria di Sarnico rubando sigarette, soldi e gratta e vinci. Ma la fuga per uno dei due è durata poco: arrestato un pluripregiudicato di 23 anni.

Nella nottata tra domenica e lunedì 6 agosto, i carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato C.S.B., italiano di 23 anni residente nel Bresciano, pluripregiudicato per reati contro il patrimonio, per furto aggravato in concorso presso il bar tabacchi «Italbar», che si trova all’interno del Centro commerciale Italmark di via Predore, a Sarnico.

L’uomo, dopo aver infranto la vetrata con un altro complice, ha asportato decine i pacchetti di sigarette, gratta e vinci vari e una piccola somma in contanti ancora contenuti nella cassa. Allarmati dall’arrivo della pattuglia, i due ladri hanno tentato la fuga: il complice è riuscito a far perdere le proprie tracce, mentre il 23enne è stato intercettato in un parcheggio pubblico poco distante dal bar tabacchi e trovato con parte della refurtiva che aveva nascosto all’interno di uno zaino. Arrestato, sarà in direttissima nella giornata di lunedì. Sono attualmente in corso le indagini per la ricerca del secondo complice.

