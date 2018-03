Sarnico, novità al lido Nettuno

A fine mese sbarcano i food truck Bando del Comune: sei postazioni «su gomma». Ci saranno prodotti lombardi, gelato, frutta e frullati. Quattro in zona tendone, due ai campetti: dal 25 aprile.

Altro che cibo da spiaggia. L’offerta sarà gourmet: materie prime dop, rigorosamente italiane, meglio ancora se di produzione regionale, meglio ancora se made in Bergamo. Al lido Nettuno di Sarnico, che riapre ufficialmente a fine mese (il 31) sbarca lo street food: l’amministrazione comunale ha lanciato un bando per affidare sei diverse postazioni gastronomiche. Food truck che dal 25 aprile al 30 settembre 2018 serviranno a turisti e bagnanti sei proposte culinarie. I dettagli su L’Eco di Bergamo in edicola domenica 18 marzo.

