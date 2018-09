Sarnico, scontro auto-bici

Grave un ciclista 33enne di Paratico L’incidente è capitato martedì mattina 25 settembre attorno alle 11,30 a Sarnico in via Suardo, sulla SP.91. A finire in prognosi riservata alla Poliambulanza di Brescia è stato G.D., 33 anni, senegalese residente a Paratico.

Secondo le ricostruzioni dell’accaduto, l’uomo nell’immettersi con la sua due ruote sulla strada provinciale giungendo da via San Nazario, strada comunale che collega al borgo di Castione, si è scontrato praticamente frontalmente con una autovettura, una Lancia Y, che viaggiava da Sarnico verso Villongo. Al volante c’era una 30 enne albanese residente a Villongo, la quale nulla ha potuto per evitare l’impatto con il ciclista.

Nell’investimento frontale, l’extracomunitario è stato sbalzato per diversi metri sino a finire a terra sulla carreggiata. Sul posto il 118 ha inviato una ambulanza dei Volontari della Croce Blu dall’ospedale di Sarnico e dopo i primi soccorsi, il ferito è stato trasportato alla Poliambulanza di Brescia. In via Suardo sono intervenuti gli agenti di polizia locale per i rilievi atti a ricostruire la dinamica e le responsabilità.

