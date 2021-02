Sebino, la frana preoccupa

A Vigolo evacuate 7 famiglie In località Squadre, ordinanza in vigore da giovedì 25 febbraio. E resta isolata Parzanica.

Evacuazione per sette famiglie a Vigolo, in località Squardre, per il rischio legato alla frana in movimento sopra il cementificio di Tavernola. Il sindaco di Vigolo Gabriele Gori ha predisposto l’ordinanza di sgombero, operativa da giovedì 25 febbraio, e si è alla ricerca di una sistemazione: il Comune di Tavernola ha reso disponibili alcuni locali. Nel pomeriggio di mercoledì 24 febbraio, dopo il sopralluogo, a Tavernola si è tenuto un vertice tra Regione, Provincia, Prefettura e i tre sindaci interessati – oltre a Tavernola, Parzanica e Vigolo – con la direzione del cementificio. Resta chiuso lo stabilimento, così come il raccordo che dalla litoranea ex statale 469 conduce al bivio di via Acquaiolo che sale a Parzanica, e la provinciale 78 che si snoda verso il paese prima dell’ingresso a Vigolo. Il monitoraggio continua.

© RIPRODUZIONE RISERVATA