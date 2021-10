Sovere, incendio in un deposito: domato dai vigili del fuoco Verso le 15 di mercoledì 6 ottobre l’intervento in via Giovanni Pascoli.

I vigili del fuoco del distaccamento di Clusone, i volontari di Gazzaniga e di Lovere sono intervenuti verso le 15 di mercoledì 6 ottobre per un incendio in un deposito a Sovere, in via Giovanni Pascoli. A bruciare, secondo le prime informazioni disponibili, vari oggetti artistici. I vigili del fuoco dopo aver spento le fiamme hanno iniziato la bonifica dell’area compromessa. Le cause del rogo sono in via d’accertamento.

L’intervento

(Foto by Vigili del fuoco)

