Tavernola, frana in movimento -Foto

Chiusa la strada e cementificio evacuato Pre allarme nel pomeriggio di martedì 23 febbraio per un movimento piuttosto importante registrato rilevato dalle sonde sul versante della frana dell’ex miniera Ognoli.

Tavernola in pre allarme per il movimento della frana sul versante dell’ex miniera Ognoli a monte della bretella riaperta il 13 aprile 2019 dopo che era stata chiusa 9 anni per una frana di sette mila metri cubi.

La strada sottostante è stata chiusa e il cementificio è stato evacuato.

È in corso riunione dei sindaci e dei geologi insieme ai tecnici della Protezione Civile in attesa dei sopralluoghi per verificare la situazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA