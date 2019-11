Tavernola, investita da un'auto

Muore pensionata di Vigolo L’incidente nella serata di sabato 9 novembre in via Roma. Vani la corsa e il ricovero all’ospedale «Papa Giovanni» di Bergamo.

È morta Maddalena Cadei – 66 anni, nativa originaria di Parzanica e residente a Vigolo –, la donna investita da un’auto sabato 9 novembre sulla strada che costeggia il lago, a Tavernola. L’investimento intorno alle 19,30. Da quanto è stato possibile sapere la signora, pensionata, stava attraversando la strada in via Roma, all’altezza di civico 8 (dove si trova anche il bar «Roma»). Siamo all’inizio dell’abitato di Tavernola, per chi proviene da Sarnico.Soccorsa dai passanti e poi dal personale del 118 è stata trasporta in ambulanza, in codice rosso, all’ospedale «Papa Giovanni XXIII» di Bergamo. Sul posto, oltre a un’ambulanza dei Volontari di Sarnico e a un’auto medicalizzata, si sono portati anche i carabinieri della stazione di Clusone per regolare il traffico.

