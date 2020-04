(Foto by Marco Sanfilippo)

Tavernola, papà e figlio tagliano la legna

Il minorenne resta ferito dalla motosega Disavventura per un ragazzo di terza media di Tavernola che è stato ferito involontariamente dal papà con una motosega mentre i due stavano tagliando la legna.

È successo verso le 10-10,30 di martedì 28 aprile in una casa nella parte alta di Tavernola, vicino al cimitero. Il padre del minorenne stata tagliando con la motosega la legna tenuta dal figlio che deve aver avuto un attimo di distrazione ed è stato colpito così a una gamba dalla lama. È subito intervenuta l’ambulanza del 118 e poco dopo è atterrato l’elisoccorso sulla spiaggia del torrente Rino di Tavernola. Il ragazzo, pallido ma sempre cosciente, è stato trasportato in ospedale, ma le sue condizioni non dovrebbero essere gravi.

