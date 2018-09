Treno per Trescore fino alla Val Cavallina

«Opera necessaria per arrivare in città» Anche gli amministratori dell’Alto lago insieme a quelli della Val Cavallina, chiedono il progetto: «Non è possibile impiegare 90 minuti per fare 40 km»

Un sogno e, finalmente, un’idea in grado di animare un confronto politico troppo spesso appiattito sulla gestione ordinaria dell’esistente. L’iniziativa lanciata dal Comitato statale 42 Val Cavallina, che sabato nell’auditorium degli istituti superiori di Trescore riunirà per un confronto tecnici e amministratori locali per ragionare sull’opportunità di inserire nel prossimo Piano territoriale di coordinamento provinciale un collegamento ferroviario da Montello fino al lago di Endine, sta facendo discutere tutti i Municipi collocati lungo l’asse della statale 42 da Trescore a Rogno.

