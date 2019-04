Una figura storica per Sarnico

È morto il medico di base Bisighini La notizia della morte, resa pubblica nella giornata di domenica, è stata accolta con dolore e commozione dalla popolazione.

Se ne è andata una figura storica: a 86 anni, dopo una vita passata come medico, si è spento dopo lunga malattia all’ospedale di Iseo nella tarda mattinata di domenica il dottor Gian Franco Bisighini, specialista in Chirurgia e Clinica oculistica.

Franco Bisighini

La notizia della morte, resa pubblica nella giornata di domenica, è stata accolta con dolore e commozione dalla popolazione. Il medico era conosciuto, stimato per la sua carica di umanità e per l’attaccamento al paese che lo aveva ospitato. Originario di Milano, dopo la laurea in Medicina e Chirurgia, ottenuta nel 1968, si trasferì sulle rive del Sebino. All’ospedale Faccanoni fu assistente chirurgo. Successivamente divenne medico condotto fino al 2002, quando lasciò per raggiunti limiti di età. Nella camera ardente allestita nella chiesetta di San Rocco, nel tardo pomeriggio di ieri, c’è stata una veglia di preghiera. A Sarnico il suo ricordo è vivo e molti suoi ex pazienti sono passati per rendergli l’ultimo omaggio. Nel pomeriggio di oggi, alle 14,30, si celebreranno i funerali partendo dalla chiesetta di San Rocco verso la parrocchiale dove verranno officiate le esequie. Il dottor Gian Franco Bisighini lascia la moglie Gabriella Cadei, i figli Gianclaudio e Roberto e il fratello Angelo.



© RIPRODUZIONE RISERVATA