Vaccini a Sarnico, aperto l’ambulatorio

per tutti i residenti del Basso Sabino Sabato 4 gennaio è in corso al Distretto Ats di Sarnico la somministrazioni dei vaccini per tutti i residenti (fino a 60 anni) dell’Ambito Basso Sebino

Per la campagna vaccinale contro il meningococco C pianificata da Ats Bergamo e Regione Lombardia, sabato 4 gennaio è in corso fino alle 15 al Distretto Ats di Sarnico la somministrazioni dei vaccini per tutti i residenti (fino a 60 anni) dell’Ambito Basso Sebino (che comprende i paesi di Adrara San Martino, Adrara San Rocco, Credaro, Foresto Sparso, Gandosso, Parzanica, Predore, Sarnico, Tavernola, Viadanica, Vigolo e Villongo. Ci si potrà vaccinare al Distretto Ats di Sarnico anche domenica (9-16) e lunedì (9-16).

Da martedì 7 a venerdì 10 gennaio i residenti di Villongo potranno sottoporsi alla vaccinazione nell’ambulatorio straordinario aperto in municipio dalle 13,30 alle 16,30.

Ats Franciacorta ha attivato l’ambulatorio vaccinale a Paratico, dove sabato 4, domenica 5 e lunedì 6 gennaio verranno vaccinati esclusivamente i residenti di Paratico.

Martedì i sindaci dell’Ambito incontreranno Ats per pianificare l’apertura dei nuovi ambulatori vaccinali straordinari a Gandosso, Credaro, Predore.

Fuori dall’Ambito del Basso Sebino, ogni cittadino può liberamente contattare il suo medico di base o l’Ats di riferimento per vaccinarsi.

