Vaccino gratis over 60 nel Basso Sebino

Meningite, ecco dove sono gli ambulatori Ha preso il via lunedì 3 febbraio nell’ ambulatorio straordinario di Villongo, su iniziativa di Ats Bergamo e di concerto con la Regione Lombardia, l’offerta vaccinale antimeningococco C per la popolazione over 60 dei Comuni del Basso Sebino interessati da un focolaio di meningite.

Le vaccinazioni saranno somministrate anche a Sarnico e Grumello del Monte, con questo calendario: a Villongo, in municipio, fino a venerdì 7 febbraio, dalle 9 alle 12,30 e dalle 13,30 alle 16,30; a Sarnico, in via Faccanoni, martedì 4 febbraio, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 16,30, e giovedì 6 febbraio, dalle 14 alle 16,30; a Grumello del Monte, in via San Siro 30, mercoledì 5 febbraio, dalle 14 alle 16,30 e venerdì 7 febbraio dalle 9 alle 12,30.

Ats fa inoltre sapere che è possibile vaccinarsi dal proprio medico di base (secondo l’orario dell’ambulatorio): «Si tratta di un’opzione particolarmente valida per questa fascia di età in quanto il medico di famiglia è la persona che meglio conosce il paziente e la sua storia clinica», evidenzia Ats. L’offerta vaccinale gratuita riguarda le persone residenti nei Comuni di Villongo, Sarnico, Predore, Credaro, Gandosso, Castelli Calepio, Tavernola, Viadanica, Grumello, Adrara S. Martino, Adrara S. Rocco, Vigolo, Parzanica, Foresto Sparso, Bolgare, Chiuduno, Telgate.

© RIPRODUZIONE RISERVATA