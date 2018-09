«Velo club Sarnico», furgone rubato

L’appello: aiutateci a ritrovarlo Furto a Sarnico ai danni della società ciclistica «Velo club Sarnico». Poco dopo le 5,15 di mecoledì 5 settembre, alcuni sconosciuti hanno rubato il furgone Mercedes Sprinter della società utilizzato per trasportare i giovani atleti del settore giovanile.

Il mezzo era parcheggiato in via Suardo, nel parking pubblico accanto al cimitero, lungo la strada provinciale 91, quindi in una zona trafficata anche nelle ore notturne. «Aiutateci a ritrovarlo, perché il furgone era utilizzato per il trasporto in provincia e non solo dei ragazzi alle competizioni ciclistiche - è l’appello del presidente della società sportiva Sergio Morbi -. Peraltro riteniamo che la presenza di una decina di sponsor sulla fiancata del furgone non faciliti certo il commercio illegale del mezzo da parte dei ladri».

