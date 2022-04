Al rifugio per ricaricarsi: al Madonna delle Nevi una vera ripartenza

Mezzoldo Ricco programma di iniziative: escursioni, ritiri e degustazioni guidate. Al centro, l’accoglienza di gruppi e famiglie. In arrivo colonnina per le bici elettriche e pranzi per sportivi.

Per i bergamaschi, ma non solo, il Rifugio Madonna delle Nevi, incastonato tra le montagne di Mezzoldo, in alta Val Brembana, si candida ad essere luogo centrale di quella ripartenza post-pandemia che tutti si augurano non debba subire più ulteriori frenate. L’obiettivo, chiaro e ambizioso, è stato fissato dai rifugisti della struttura, di proprietà della Diocesi di Bergamo. «La pandemia – dichiara infatti Rosa Amigoni, che da anni gestisce il rifugio e che da giugno verrà affiancata dal nuovo innesto Lorenzo – ci ha costretti a stare in casa. Ora però, dopo oltre due anni, è arrivato il momento di ripartire davvero e vogliamo che il Rifugio Madonna delle Nevi sia parte integrante di questa ripartenza».

Un momento di gioco estivo in Rifugio, qualche anno fa

(Foto di Andrea Taietti) Tante sono le idee e le novità che già da maggio verranno proposte al rifugio e che vogliono essere quella marcia in più necessaria per il suo rilancio (domenica 22 maggio, ad esempio, sono già previste due escursioni organizzate per scoprire e conoscere l’alta Valle Brembana, da Mezzoldo al Passo San Marco, con il Giro delle Casere e il Passo San Simone; mentre da lunedì 23 a mercoledì 25 maggio si terranno tre giorni di spiritualità con riflessioni proposte da don Stefano Manfredi).

«Puntiamo sulla semplicità e sull’offrire alle persone quello che la natura dona»

Anche lo stare insieme sarà importante, «perché sentiamo – continua Amigoni – che è una di quelle cose che devono essere recuperate, perché c’è stato portato via a lungo dal Covid-19. E per recuperarlo proporremo ad esempio camminate, perché camminare vuol dire riprendere il tuo passo, la tua strada e il tuo respiro».

La stagione estiva

Dal Madonna delle Nevi ci si può avventurare in magnifiche escursioni

(Foto di Andrea Taietti) In estate, invece, l’attività forte e tradizione del rifugio è l’ospitalità dei gruppi di grest, oratori. «Per noi l’estate è fornire un servizio di ospitalità a questi gruppi (anche con possibilità di autogestione) e alle famiglie: quest’anno abbiamo già ricevuto diverse prenotazione da gruppi di famiglie che hanno deciso di tornare a fare le vacanze vicino a casa e in semplicità». E per intercettare ciclisti e non solo, sono in arrivo una colonnina di ricarica per le bici elettriche e pranzi per sportivi.