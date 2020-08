Alcol quattro volte oltre i limiti

Danni e fuga: denunciato È stato visto zigzagare tra le auto e poi procedere ad alta velocità sulla Dalmine-Villa d’Almè, dopo aver urtato alcuni ostacoli e danneggiato il suo suv.

L’automobilista è stato intercettato domenica 23 agosto da un’autoradio dell’istituto di vigilanza privato Sorveglianza italiana. La guardia giurata è riuscita a schivare la vettura e ha subito dato l’allarme. L’auto è stata intercettata dai carabinieri non lontano e il conducente è stato accompagnato in caserma a Zogno.

All’alcoltest è risultato positivo e con un tasso alcolico pari a 2,3 grammi per litro: si tratta di quattro volte oltre il limite. Per questo gli è stata ritirata la patente ed è scattata la denuncia a piede libero per guida in stato di ebbrezza. Quando riavrà la patente, si ritroverà con dieci punti in meno.

