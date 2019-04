Lombardia, allarme rosso incendi -Foto

Bruciano due boschi in Val Seriana La siccità prolungata sta causando una serie di incendi anche nei boschi della nostra provincia.Gli ultimi due all’alba di lunedì 1° aprile in un bosco in località Dossello, frazione di Albino e in giornata a Gazzaniga.

Le piogge tanto attese dovrebbero arrivare dalla serata di martedì 2 aprile, ma nel frattempo la situazione siccità sta diventando preoccupante da molti punti di vista. Fiumi in secca e livelli dei laghi ai minimi storici ma non solo, anche l’elevato rischio incendi boschivi che Regione Lombardia ha diramato la scorsa settimana. In provincia di Bergamo ci sono due codici rossi e un codice arancione, due livelli di criticità molto alti. Nella zona della Val Brembana, val di Scalve e Alta Val Seriana è allerta massima, mentre la bassa Val Seriana e il Sebino hanno criticità definita meno critica e denominata «arancione».

incendio al Dossello frazione di Albino

E alcuni roghi si sono sviluppati nella notte e durante la giornata di lunedì 1° aprile. In particolare le fiamme hanno distrutto un vasto bosco in località Dossello frazione di Albino in Valle del Lujo. Sul posto per spegnere le fiamme sono accorsi i vigili del fuoco di Gazzaniga e Bergamo.



Un secondo rogo si è innescato a Gazzaniga, in località Sedrina dove sono andati in fumo 800mq di bosco.

L’intervento die vigili del fuoco a Orezzo

© RIPRODUZIONE RISERVATA