Ancora neve sulle Orobie

La foto del rifugio Montebello di Foppolo Spruzzata di neve nelle ultime ore sulle Orobie, di nuovo imbiancate proprio con l’inizio di aprile.

Le basse temperature e la perturbazione di questi giorni hanno portato altri fiocchi in quota. La stagione sci è ormai un lontano ricordo, chiusa anticipatamente a inizio marzo per l’emergenza sanitaria. Piste da sci però imbiancate anche ora, cosa che lascia l’amaro in bocca agli operatori turistici per una stagione che, in assenza di stop, avrebbe potuto avere ben altri sviluppi. Nella foto il rifugio Montebello di Foppolo nel tardo pomeriggio di mercoledì 1° aprile, con il mare di nubi poco sotto.

