Arte, cultura e cibi da scoprire in famiglia

La Valle Brembana si racconta in 6 video Le immagini per descrivere le tante sfaccettature di una terra ricca di storia e tradizioni.

Riscoprire la Valle Brembana per promuoverne il territorio e creare turismo. Sono questi gli obiettivi dei 6 video istituzionali presentati nei giorni scorsi dalla Comunità montana Valle Brembana, in collaborazione con VisitBrembo, che rientrano tra le attività previste dal bando di Regione Lombardia «Viaggio in Lombardia».

«Per raccontare le molteplici sfaccettature della Valle Brembana – dice Andrea Paleni, assessore al Turismo della Comunità montana –, si è pensato di declinare ogni video su una tematica: arte e cultura, vie storiche, sport, natura, enogastronomia, famiglia. In questo modo, si sono ottenuti diversi punti di vista per descrivere la Valle a tutto tondo, mostrando le sue bellezze, opportunità e la sua storia. Con questi video vogliamo dare a tutti l’opportunità di conoscere la nostra amata valle».

I video sono stati realizzati da Moma Comunicazione con la collaborazione attiva di VisitBrembo che ha coinvolto alcuni operatori del territorio. «I video – spiegano Michele Pesenti ed Elena Riceputi, presidente e direttore di Visit Brembo – saranno l’occasione di puntare i riflettori sulle bellezze della valle alla ripartenza della stagione estiva. Il nostro territorio è pronto ad accogliere i turisti garantendo la sicurezza sanitaria e chiedendo il rispetto delle norme in vigore».

I filmati sono già visibili sul canale YouTube di VisitBrembo, in corso un’attività di comunicazione con passaggi su Bergamo Tv fino alla fine di aprile, sui canali online del gruppo Sesaab e una pubblicazione sul profilo Facebook di VisitBrembo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA