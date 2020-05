Auto in fiamme a Berbenno - Foto

Il rogo brucia anche una staccionata Una Jeep Renegade completamente distrutta e grande paura a Berbenno.

Fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta nell’incendio che ha coinvolto anche una staccionata in legno. L’allarme è stato lanciato da una passante che ha fatto un video e lo ha inviato ai Vigili del fuoco per segnalare quanto stava accadendo.

In via Resegone sono così intervenuti l’auto pompa serbatoio del distaccamento di Zogno e l’auto botte della centrale di Bergamo. I vigili del fuoco hanno spento le fiamme e bonificato la zona compromessa. Fortunatamente le abitazioni vicine alla zona non sono state coinvolte nel rogo.

