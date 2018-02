Bocconi imbottiti di veleno

Ancora allarme a Serina Bocconi avvelenati abbandonati lungo i sentieri e le strade frequentate dai proprietari di cani. Dallo scorso fine settembre ad oggi sono stati circa una dozzina i casi segnalati nel territorio di Serina.

Purtroppo non sono bastate le numerose denunce fatte nei mesi scorsi alle autorità locali e alla Ats di Zogno. L’ultimo caso risale a tre giorni fa, quando sono state recuperate da alcuni abitanti della zona di Pinetina, ben sette polpette imbottite di veleno, alcune addirittura erano state buttate dentro le proprietà private. In questi mesi a dare l’allarme sono stati i cittadini e i villeggianti che hanno anche lanciato un appello su Facebook. L’attenzione per chi frequenta la zona, è la regola numero uno.

