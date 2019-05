Il masso caduto in via Botta

Bracca, smottamento in via Botta - Foto

Masso in strada, pompieri sul posto Una piccola frana è finita sulla carreggiata, sopra un fronte instabile di terreno di circa 15 metri cubi che nei prossimi giorni verrà fatto cadere per mettere l’area in sicurezza.

Smottamento a bracca, in via Botta, dove nel primo pomeriggio di oggi, domenica 5 maggio, sono franati sulla strada rocce e anche un masso. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco e anche il sindaco, Ivan Berlendis. Il fonte del terreno sovrastante, 15 metri cubo circa, viene ritenuto instabile e in continuo, anche se lento, movimento. Ora si è al lavoro per liberare la strada e nei prossimi giorni si interverrà per forzare il distacco del materiale pericolante, in modo da mettere l’area din sicurezza.

