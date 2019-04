Brucia una casa a Oltre il Colle

Donna ustionata, soccorsa dai pompieri Una donna è rimasta coinvolta in una incendio in una casa. I vigili del fuoco l’hanno tratta in salvo. La donna è stata trasferita in elicottero in ospedale: ha diverse ustioni sul corpo.

Una casa in fiamme e una donna ustionata tratta in salvo dai vigili del fuoco. Incendio nel primo pomeriggio di lunedì 8 aprile: le fiamme sono scoppiate in una casa di Zorzone, frazione di Oltre il Colle. Sul posto i vigili del fuoco di Zogno, Clusone, Gazzaniga e Bergamo. La donna all’intero dell’appartamento è stata soccorsa dai pompieri: in elicottero è stata trasferita in ospedale per le numerose ustioni riportate.

