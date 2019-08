Capizzone, incendio in una villetta

Famiglia con tre bimbi fuori casa Il rogo in via Gallo, al primo piano dell’abitazione: le fiamme partite dalla camera da letto. Uno dei pompieri intervenuti intossicato dal fumo e soccorso con un’ambulanza.

Incendio questa sera, lunedì 5 agosto, in un’abitazione di Capizzone. Le fiamme sono divampate in via Gallo, al primo di una villetta su due piani. Il rogo sarebbe partito dalla camera da letto, ancora non si conoscono le cause. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Bergamo e Zogno con diversi mezzi. Uno dei pompieri, durante le operazioni di soccorso, è rimasto intossicato dal fumo ed è stato soccorso con un’ambulanza. L’appartamento è inagibile. La famiglia – padre, madre e tre figli – verrà ospitata da parenti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA