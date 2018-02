Carnevale, alberghi pieni sulle Orobie

E ora si aspettano gli stranieri - Video Nelle località turistiche è già iniziato il conto alla rovescia per il Carnevale ambrosiano che porterà sulle piste e negli hotel delle valli bergamasche turisti e sciatori sin da oggi, mercoledì.

Sarà tutto esaurito sui monti, secondo gli operatori, grazie al «sabato grasso» che per gli amanti della neve sarà un’ulteriore occasione per fuggire dalla città verso le piste innevate delle valli Brembana, Seriana e di Scalve. «Il bel tempo e la neve invitano a salire sulle nostre montagne per week-end lunghi e settimane bianche- commenta Gianfranco Invernizzi, consigliere del Gruppo Albergatori Ascom con delega per il turismo montano-. La stagione, dopo una partenza iniziale a rilento, prosegue in modo soddisfacente: gli hotel registrano il tutto esaurito per il Carnevale e per la settimana prossima restano poche camere libere». Dopo il carnevale milanese, sono attesi in Alta Valle Brembana, turisti stranieri: «Carnevale si porta via feste e chiusure delle scuole – continua Invernizzi-. Eccezion fatta per i fine settimana, dove saranno molti i turisti lombardi, anche quest’anno ospiteremo stranieri provenienti soprattutto dal Nord Europa. A Foppolo l’80% dei villeggianti dall’ultima settimana di febbraio in poi è straniero e arriva via Orio».

La settimana di Carnevale registrerà il pienone anche in Val Seriana: «È una stagione fortunata e il ponte del Carnevale è di sicuro un momento clou per il turismo invernale - dice Cristian Messa di Cooraltur, consorzio albergatori di Castione della Presolana: –. Le previsioni sono buone anche per il fine settimana del 25, con tante prenotazioni in arrivo». Trend confermato anche a Foppolo: «Si va verso il tutto esaurito e le disponibilità si stanno ormai esaurendo» dicono dall’Hotel Des Alpes. Il grande afflusso è atteso anche a Piazzatorre «siamo molto positivi e ci aspettiamo molte presenze soprattutto se il meteo sarà favorevole», dichiarano dall’Hotel Le Pinete.

