Cielo nuvoloso con pioggia, torna la neve sulle Orobie - Le foto a Foppolo

Ma non solo: è ricomparsa la neve a quote medie, localmente fino a millecinquecento metri grazie all’abbassamento dello zero termico. Una primavera dall’aspetto invernale, insomma, quello che di fatto è mancato nella stagione precedente: speriamo di recuperare la carenza idrica urgente, quella che ha costretto i bacini a riempimenti sotto il cinquanta per cento.