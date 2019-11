(Foto by Silvia Salvi)

Crolla una strada a Piazza Brembana

Ricerche fino a tarda notte: nessun ferito

Un fronte di 50 metri di via Locatelli è crollato nella serata di lunedì 25 novembre nel centro di Piazza Brembana. Si tratta del punto di via Locatelli all’altezza dell’attraversamento pedonale, a poca distanza da via Tiro a Segno e dall’imbocco della pista ciclopedonale della Valle Brembana.

Gli abitanti del paese hanno udito un forte boato e hanno immediatamente chiamato i vigili del fuoco. Giunti sul posto si sono trovati di fronte macigni e brandelli di asfalto da cui è possibile intuire la vernice delle strisce pedonali.

In azione fino a tarda serata anche i cani dell’unità specializzata nelle ricerca delle persone, per escludere che qualcuno sia rimasto coinvolto nel crollo. Le ricerche sono state interrotte intorno alla mezzanotte.

In questa immagine di Google Street view si può vedere il tratto di strada che è crollato nella serata di lunedì.

