È morto l’imprenditore Tino Sana a 84 anni

I suoi arredi in legno famosi nel mondo È morto a 84 anni Tino Sana, l’imprenditore di Almenno San Bartolomeo, storico titolare dell’omonima azienda.

Costantino «Tino» Sana ha dedicato tutta la sua vita all’arte del legno e ha avuto un grandissimo successo, tanto che la sua azienda - nata nel 1964 - è conosciuta nel mondo per la realizzazione di arredi, soprattutto per alberghi, ristoranti, prestigiosi negozi, navi da crociera. Arredamenti di grande gusto, classe e prestigio realizzati mantenendo il tratto distintivo di Tino. il cuore di un artigiano. Molto conosciuto anche il suo museo del falegname con le famose biciclette realizzate in legno.

La sala da pranzo nella nave da crociera Costa Diadema realizzata da Tino Sana

L’esterno dell’azienda Tino Sana

Museo del falegname di Tino Sana

